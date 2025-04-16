Бесплатную отправку открыток о беременности запустили в 20 медцентрах Москвы

В рамках проекта «Стану мамой» в 20 женских консультациях и центрах здоровья Москвы стартовала трогательная акция. Беременные получили возможность бесплатно отправлять открытки с радостной новостью об ожидании ребенка или о его поле прямо из медицинских учреждений.

В столичном Департаменте здравоохранения пояснили, что в зонах ожидания женских консультаций установили яркие почтовые ящики. Пациентки могут выбрать понравившуюся открытку, подписать ее и отправить бесплатно «Почтой России».

«Стать мамой — большое счастье, а беременность можно сравнить с путешествием, где каждый момент уникален и наполнен значением — это время надежд и ожидания чуда», — отметила заведующая центром женского здоровья городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Надежда Соколова.

Напомним,«Стану мамой» — это уникальная программа поддержки репродуктивного здоровья, которую разработали ведущие специалисты. Она включает комплексное обследование организма, помощь в планировании беременности и современные технологии сохранения фертильности.