Бархота: запуск культурно-досуговых центров обогатит социнфраструктуру в Москве | 360°

Москва 12 мая 2024, 10:17 Бархота: запуск культурно-досуговых центров обогатит социнфраструктуру в Москве

Читать 360 в

Культурно-досуговый центр «Полярный» появится в Южном Медведкове уже в этом году. Сейчас здесь идут отделочные работы и монтаж инженерных систем, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В здании предусмотрели репетиционный, камерный, зрительный залы на 300 мест, площадки для танцев и спорта. Будут работать студии для фотосъемки и звукозаписи и зона настольных игр.

Реклама

Кроме того, в «Полярном» оснастят центр технического развития и аудитории прикладного творчества. Появятся возможности для организации временных выставок — для них также создали специальные пространства.

«Южное Медведково — крупный и динамично растущий район. Запуск культурно-досугового центра позволить обогатить социальную и культурную инфраструктуру района», — отметил независимый экономист Андрей Бархота.

По его оценке, подобные объекты позволяют реализовать творческий потенциал москвичей, удовлетворить спрос на культурные услуги и раскрывать таланты.

Кроме того, культурно-досуговые центры выполняют важные социально-психологические функции, указал он. Речь идет в первую очередь о профилактике депрессии и фрустрации.

«Деятельность центров позволяет жителям познакомиться и узнать об увлечениях друг друга, а впоследствии и реализовать свои творческие замыслы в кооперации с другими посетителями», — выразил уверенность Бархота.

Сеть культурно-досуговых центров и школ искусств планируют и дальше развивать по всей Москве, отметил Собянин. В 2024–2026 годах в городе возведут 12 подобных центров в разных районах.