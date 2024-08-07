Мария Багреева: почти 23 тысячи семейных ипотек выдали в Москве за полгода

За первое полугодие в Москве выдали 22,9 тысячи кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму почти 214 миллиардов рублей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Семейная ипотека пользуется популярностью у москвичей. В первом полугодии этого года в столице выдано на 52 процента больше кредитов, чем за тот же период прошлого года, а их объем вырос на 60 процентов», — отметила она.

По ее словам, в Москве выдали 11% от общего числа кредитов по этой программе. Кроме того, она подчеркнула, что в июне по ней в Москве оформили рекордные 7,8 тысячи займов.

«Семейная ипотека» осталась единственной в Москве льготной программой кредитования на приобретение жилища, поэтому спрос на нее может вырасти, считают эксперты. До этого с начала года в столице на нее пришлось больше половины ипотечных кредитов с господдержкой.

Кроме того, по ней можно рефинансировать имеющийся кредит. За полгода такой возможностью воспользовались 343 заемщика, а сумма займа достигла 2,2 миллиарда рублей.

Ранее правительство продлило действие программы до 2030 года и обновило ее условия. В частности, в Москве на нее можно претендовать, если в семье есть ребенок до шести лет включительно или несовершеннолетний инвалид. Кроме того, требуется скопить 20% первоначального взноса, а сумма льготного кредита ограничена 12 миллионами рублей. Ставка составляет 6%.