Багреева: контрактная система Москвы поможет развить конкурентную среду | 360°

Москва 15 мая 2024, 17:45 Багреева: контрактная система Москвы поможет развить конкурентную среду Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

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Московская система закупок оказывает положительное влияние на формирование конкурентной среды в городе и является важным инструментом для поддержки российского бизнеса. Об этом заявила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева в ходе выступления на пленарном заседании XIX Всероссийского форума-выставки «Госзаказ».

Она напомнила, что московская экономика является лидирующей среди российских городов. Объем закупок заказчиков Москвы составил около 1,8 триллиона рублей.

Сегодня контрактная система города демонстрирует высокую эффективность, обеспечивая экономию на всех этапах закупочного цикла на уровне 12%в год Мария Багреева заместитель мэра Москвы

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Москва формирует для регионов большой объем госзаказа, и с каждым годом эти показатели растут. За последние пять лет объем вырос почти в три раза и составил в прошлом году почти 300 миллиардов рублей.

«Одновременно с этим увеличивается доля закупок товаров, производимых в России и дружественных странах, в частности в Евразийском экономическом союзе», — добавила Багреева.

По ее словам, еще одним важным направлением контрактной системы столицы стала поддержка субъектов малого предпринимательства. Для них госзаказы являются инструментом для развития бизнеса и расширения географии продаж. Багреева рассказала, что за последние 20 лет ежегодный объем закупок у малого бизнеса увеличился более чем в 100 раз, достигнув планки в 400 миллиардов рублей по итогам 2023 года.

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

«Всего за 20 лет объем закупок Москвы у малого бизнеса превысил три триллиона рублей», — отметила она.

Важную роль в поддержке как малого предпринимательства, так и регионов выполняет Портал поставщиков Москвы, который начал работать в 2013 году. Его целью является автоматизация процедур закупок малого объема. За 11 лет его работы число поставщиков увеличилось до 330 тысяч, 90% из них представляют малый бизнес.

Существенно расширилась и география портала — сегодня им пользуются заказчики 40 регионов России, а ежегодный объем закупок, проводимых с помощью ресурса, достигает 100 миллиардов рублей Мария Багреева заместитель мэра Москвы

Этот портал представляется на платформе лучших российских практик «Смартека». Его также включили в «Белую книгу» ФАС России.

Инструменты госзаказа являются одной из необходимых мер поддержки российских поставщиков, включая промышленные предприятия и малый бизнес, заключила Багреева.