Архитектор рассказала о динамичном развитии улично-дорожной сети в Москве

Улично-дорожная сеть в Москве динамично развивается, перемещение по городу становится все более быстрым и удобным. Об этом рассказала генеральный директор архитектурного бюро Юлия Зубарик.

Одним из важных этапов стало открытие бессветофорной магистрали-связки между Московским скоростным диаметром и Варшавским шоссе, о котором накануне сообщил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что эта дорога улучшит транспортную доступность пяти московских районов с общей численностью населения в 600 тысяч человек, а среднее время проезда сократится на 23 минуты.

По словам Зубарик, за последние 15 лет в столице построили более 1,4 тысячи километров дорог, свыше 450 мостов, эстакад и тоннелей, а на МКАД реконструировали 22 развязки.

«Продолжение этого курса вместе с другими направлениями градостроительного развития позволит достичь цели к превращению Москвы в лучший город в мире к 2040 году», — подчеркнула архитектор.

Кроме того, заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве дорог в Троицке. Заречную улицу реконструируют, чтобы сделать ее магистральной и связать с центром города и Калужским шоссе маршрутами городского транспорта. Прямой выход на межрегиональную автодорогу планируют сделать и с Октябрьского проспекта. Завершить работы хотят в 2025 году.