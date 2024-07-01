Алексей Хижняк: после расширения в 2012 году Москва получила новые точки роста

Благодаря новым территориям Москва получила возможность изменить вектор градостроительного развития и создать новые точки роста за пределами МКАД. Об этом рассказал член московского регионального отделения «Деловой России» Алексей Хижняк.

За 12 лет, подчеркнул он, в Новой Москве создали около 200 тысяч рабочих мест.

«Московский бизнес очень охотно пошел на эту территорию, снижая свои затраты на аренду и размещение за счет большей удаленности от центра», — отметил Хижняк.

По его словам, это грамотно подкрепили развитием логистики: в Новой Москве открыли восемь станций метро, четыре Центральных диаметра, а до конца года запустят Троицкую линию. Все эти меры привели к росту численности населения в новых округах почти втрое — более чем до 731 тысячи человек.

«Это очень высокий показатель, которым не может похвастаться практически ни один субъект нашей страны», — подчеркнул Хижняк.

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил, что в Новой Москве реализуют 32 масштабных инвестпроекта, под которые город дал 214 гектаров земли. Участки выделяются без проведения торгов.

«Троицкий и Новомосковский административные округа привлекательны для инвесторов и застройщиков. Они готовы строить там не только жилье, но и инфраструктурные объекты», — сказал он.

Общая площадь современных объектов составит почти два миллиона квадратных метров.