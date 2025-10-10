Акцию по озеленению провели в Капотне

Традиционная акция по озеленению прошла в столичном районе Капотня. В сквере Героев-Нефтяников волонтеры Московского НПЗ и жители района, включая школьников, высадили свыше 100 деревьев и кустарников, а возле школы — гортензии и сирень.

Экологи рассказали школьникам, как нужно ухаживать за растениями. Кроме того, познакомившись с волонтерами-нефтяниками, дети смогли узнать многое о профессиях на предприятии.

«Жители Капотни и Московский НПЗ вместе идут по пути развития и созидания. Современную Капотню просто не узнать», — подчеркнул первый заместитель главы управы Сергей Каленский.

Он добавил, что благоустройство и появление в районе новых зеленых зон совмещают с беспрецедентной модернизацией производства.