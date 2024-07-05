Административный центр появится на Ленинградском шоссе в рамках городской программы

Новый административно-деловой центр построят на Ленинградском шоссе по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Трудоустроиться туда смогут более двух тысяч специалистов из разных профессиональных областей», — отметил он.

По словам министра, объект разместят на берегу Химкинского водохранилища, недалеко от станции метро «Беломорская». Благодаря его постройке в районе удастся создать комфортную деловую среду, а местных жителей — обеспечить рабочими местами в шаговой доступности от дома.

Он станет частью обновленной инфраструктуры Северного речного порта. Сдать деловой центр в эксплуатацию планируют в 2027 году.

«Сам подход, когда инвестор входит в проект на стадии ГПЗУ (градостроительный план земельного участка — прим. ред.) со сформированной концепцией и утвержденным проектом планировки территории, делает его более привлекательным с точки зрения и реализации, и эффективности финмодели», — подчеркнула коммерческий директор компании Plus Development, инвестора проекта, Елена Тарасова.

Она также обратила внимание на то, что объект будет находиться в локации с хорошей транспортной доступностью и сложившейся инфраструктурой. По словам Тарасовой, это делает его привлекательным для размещения офисов различных компаний и создания рабочих мест.

Площадь делового центра составит более 48 тысяч квадратных метров. У него будет своя подземная парковка.

Программу стимулирования создания мест приложения труда реализуют уже четыре года. За это время она охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 100 соглашений с инвесторами на строительство свыше пяти миллионов квадратных метров недвижимости.

По этой программе в столице построят новые промпредприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Это позволит создать более 218 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города. Всего в рамках программы в развитие Москвы вложат свыше 1,7 триллиона рублей.