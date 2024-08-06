Административно-деловой комплекс и школа с детсадом появятся на севере Москвы

Частные инвесторы возведут на севере Москвы административно-деловой комплекс и школу с детским садом. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Бизнес-центр построят в Дмитровском проезде Тимирязевского района, а школу с детсадом — в третьем Хорошевском проезде. Также специалисты возведут административное здание на улице Шеногина в районе Хорошево-Мневники, добавил Собянин.

Объекты построят в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда, запущенной Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Благодаря новым зданиям в городе появятся больше 8,6 тысячи рабочих мест, добавил мэр.

Заместитель генерального директора по девелопменту Level Group Александр Меркулов рассказал, что возведение делового комплекса за пределами ТТК поможет городу снизить маятниковую миграцию и станет стимулом для развития района.

«Гармоничное развитие городской среды — это приоритет не только для столичных властей, но и для всех игроков рынка недвижимости», — указал он.

Программа стимулирования создания мест приложения труда делает застройку новых районов более сбалансированной: снижается дефицит рабочих мест и сокращается избыточная маятниковая миграция.

Всего за четыре года проект охватил практически все районы столицы, московское правительство заключило с инвесторами более 120 соглашений. В рамках программы в городе появятся свыше 281 тысячи новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики.