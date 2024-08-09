Звезду National Geographic отправили в колонию за изнасилование и убийство собак

Daily Mail: телеведущего Бриттона приговорили к 10 годам колонии за зоофилию

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Великобритании суд приговорил зоолога и бывшего телеведущего National Geographic Адама Бриттона к десяти годам заключения. Его признали виновным в зоофилии и убийстве собак, сообщили журналисты Daily Mail.

По данным следствия, Бриттон изнасиловал 42 собак, из которых 39 убил. Телеведущий признался в 56 эпизодах, связанных с изнасилованием животных.

Бриттон снимал на камеру изнасилования и убийства животных, а после выкладывал видео в Сеть. Суд установил, что мужчина забирал животных у разных людей якобы под опеку. Когда бывшие владельцы интересовались состоянием питомцев, зоолог присылал им старые снимки.

Недавно власти Испании разрешили зоофилию, если она не вредит животному. Соответствующую поправку в закон внесли члены партии United We Can — «Вместе мы можем».

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