«Звезда»: жители Испании жалуются на разрушительные пожары на фоне сильной жары

В Испании полыхают леса, огонь охватил рекордные 350 тысяч гектаров. Четыре человека погибли. Европейская мониторинговая служба по изменению климата сообщила о более чем 220 крупных пожарах в стране. Этот год стал самым тяжелым по масштабам возгорания лесов. Для тушения задействованы дополнительные силы, включая авиацию, рассказал сайт телеканала «Звезда» .

На помощь испанским пожарным приехали специалисты из Чехии и Финляндии. Однако справиться с огнем пока не удается. Местные жители говорят о дыме, который окутал города, и боятся, что ситуация ухудшится.

«Пахнет дымом, неизвестно, насколько быстро будет распространяться пожар. У нас 40 градусов, мы сейчас переживаем экстремально высокие температуры. Плюс достаточно сильный ветер. То есть непонятно, что нас ждет. А если по Испании посмотреть, то ситуация вообще очень грустная», — поделилась гид в Мадриде Ксения.

Из-за пожаров тысячи людей были эвакуированы. Власти сообщили о задержании десятков подозреваемых в поджоге. Огонь затронул не только Испанию, но и Грецию, Черногорию и Албанию. Причина возгораний — жара.