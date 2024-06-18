Звезда «Властелина колец» упал со сцены и попал в больницу

Актер Маккеллен из «Властелина колец» упал со сцены и попал в больницу

Фото: РИА «Новости»

Британский 85-летний актер Иэн Маккеллен, известный по роли волшебника Гэндальфа в киноэпопеях «Хоббит» и «Властелин колец», получил травмы после падения со сцены в Лондоне. Об этом сообщила газета Mirror.

По данным издания, Маккеллен упал со сцены во время спектакля Player Kings в лондонском театре Ноэла Кауарда. После этого актера госпитализировали.

«Иэн Маккеллен был срочно доставлен в больницу после серьезного падения со сцены во время спектакля», — сказано в сообщении.

В августе 2022 года Маккеллен согласился приехать в Киев, чтобы возглавить гей-парад* имени Бандеры. Об этом он заявил российским пранкерам Вовану и Лексусу, которые позвонили ему от имени президента Украины Владимира Зеленского.

*ЛГБТ — экстремистская организация, запрещенная в России.

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