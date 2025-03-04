«Звезда»: сообщения о приостановке помощи Украине носят декларативный характер

Военный эксперт, подполковник ФСБ в запасе Александр Беляев в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что заявления Белого дома о приостановке военной помощи Киеву носят лишь декларативный характер.
Собеседник уверен, что США не хотят лишаться важного аргумента в переговорном процессе с Россией.
«Из этого следует неизбежный вывод, что заявления о приостановке поставок — это не более чем декларативные вещи», — сказал он.
Беляев уверен, что все заявления Трампа рассчитаны, в первую очередь, на внутреннюю американскую аудиторию.
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