«Звезда»: сообщения о приостановке помощи Украине носят декларативный характер

Военный эксперт, подполковник ФСБ в запасе Александр Беляев в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что заявления Белого дома о приостановке военной помощи Киеву носят лишь декларативный характер.

Собеседник уверен, что США не хотят лишаться важного аргумента в переговорном процессе с Россией.

«Из этого следует неизбежный вывод, что заявления о приостановке поставок — это не более чем декларативные вещи», — сказал он.

Беляев уверен, что все заявления Трампа рассчитаны, в первую очередь, на внутреннюю американскую аудиторию.