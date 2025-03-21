Звезда сериала «Одни из нас» Белла Рамзи рассказала про свое психическое расстройство

Звезде сериала «Одни из нас» Белле Рамзи диагностировали аутизм. Об этом актриса рассказала в интервью Vogue .

«У меня диагностировали аутизм, когда я снималась в первом сезоне „Одни из нас“», — сказала она.

По словам звезды, один из членов съемочной команды заметил, что она проявляет признаки аутизма. В итоге Рамзи обратилась к психиатру и прошла обследование. Врач подтвердил диагноз.

Актриса призналась, что приняла новость о недуге «с облегчением». В обществе она всегда чувствовала себя чужой. Приходилось много наблюдать за поведением людей и их эмоциями.

«Необходимость учиться тому, как общаться и взаимодействовать с окружающими, помогла мне в актерской игре», — призналась Рамзи.

Ранее американский рэпер Канье Уэст рассказал о своем аутизме. Артист заявил, что чувствует себя героем фильма «Человек дождя», который тоже страдал от этого недуга.