Зоолог Запашный назвал убийство слонов в Зимбабве распространенной мировой практикой

Зоолог Илья Гомыранов в эфире радио Sputnik назвал достаточно распространенной в мире практикой убийство слонов.

Ранее Министерство окружающей среды Зимбабве рассказало о решении отстрелить 200 слонов. Это будет сделано для того, чтобы справиться с последствиями засухи, говорится в сообщении.

«Крупные животные в поисках территории выходят к людям, чем очень сильно меняют ландшафт, оказывают значительное воздействие на окружающую среду», — сказал эксперт.

Для того, чтобы регулировать численность животных, человеку приходится идти на крайнюю меру, сказал Запашный. При это он добавил, что отстрел должен происходить под очень жестким контролем.

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