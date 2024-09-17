Зоолог Запашный назвал убийство слонов в Зимбабве распространенной мировой практикой

Ранее Министерство окружающей среды Зимбабве рассказало о решении отстрелить 200 слонов. Это будет сделано для того, чтобы справиться с последствиями засухи, говорится в сообщении.

«Крупные животные в поисках территории выходят к людям, чем очень сильно меняют ландшафт, оказывают значительное воздействие на окружающую среду», — сказал эксперт.

Для того, чтобы регулировать численность животных, человеку приходится идти на крайнюю меру, сказал Запашный. При это он добавил, что отстрел должен происходить под очень жестким контролем.