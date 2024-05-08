«Золотой мяч» Марадоны выставили на аукцион во Франции | 360°

Мир 08 мая 2024, 14:43 «Золотой мяч» Марадоны выставили на аукцион во Франции

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«Золотой мяч» Диего Марадоны, который футболист получил за звание лучшего игрока Чемпионата мира по футболу 1986 года, выставили на аукцион во Франции. Об этом сообщил сайт ESPN.

Отмечается, что трофей загадочно исчез, но в 2016 году он внезапно появился в частной коллекции на аукционе в Париже. Специалисты тщательно проверили награду и признали ее подлинность.

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Как сообщил сайт «Мир», организаторы ожидают, что «Золотой мяч» купят за миллионы благодаря его уникальности. Торги состоятся в июне.