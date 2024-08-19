Западный военно-промышленный комплекс начал очень активно развиваться благодаря конфликту на Украине. При этом ВСУ постоянно жалуются на нехватку вооружений, сообщило в своем в материале РИА «Новости».

Европейский ВПК стал ориентироваться на финансовую выгоду, а не на реальный результат. В связи с этим Украина получает оружие с опозданием и превышением расходов.

В Евросоюзе даже создали специальную комиссию для предотвращения хищений в Киеве. При этом западные поставщики не отличаются честностью.

В Чехии в результате таких сделок ВСУ недополучили большое количество боеприпасов. Сенатор местного парламента Лукаш Вагенкнехт заявил, что при их закупках переплатили свыше 61 миллиона долларов.

В итоге, на Украину отправили на 20 тысяч снарядов меньше, чем договаривалось. Минобороны Чехии отказалось давать официальный комментарий.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский несколько лет занимался выводом денег за рубеж, полученных путем афер. Также он уже обеспечил себе эвакуацию из страны.