«Знаковое событие». Нарышкин рассказал о долгом ожидании обмена заключенными

Глава СВР Нарышкин: Россия ждала обмен заключенными с Западом год и семь месяцев

Россия долгое время ждала, когда появится возможность обменяться с Западом заключенными. Об этом РИА «Новости» заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Он назвал обмен заключенными со странами НАТО знаковым событием, отметив, что его пришлось ждать один год и семь месяцев.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее подтверждал, что обмен готовился на протяжении долгого времени. По его мнению, это событие можно сравнить с очень трудной шахматной партией. Западные государства согласились пойти на разумные компромиссы и обмен состоялся в пользу России, добавил он.

Благодаря филигранной работе ведомств, на родину вернулись настоящие патриоты, которые работали на благо страны, указал зампред Совбеза.

Экс-лидер США Дональд Трамп прокомментировал обмен и высказал мнение, что российская сторона заключила «феноменальную сделку». По его словам, Белый дом не смог выбить более выгодные условия.