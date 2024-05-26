Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время выглядит все хуже и хуже. Об этом написало турецкое издание DikGAZETE .

«Сам Зеленский выглядит все более уставшим, злым и замкнутым, что, вероятно, относится к компетенции медицинских специалистов в области избавления от зависимости», — отметили турецкие журналисты.

В статье также раскритиковали методы мобилизации на Украине. Авторы обратили внимание, что после принятия закона об ужесточении призыва, киевские власти начали называть «уклонистами» всех мужчин, которые остались в тылу. По их мнению, это может привести к конфликту в обществе.

Также журналисты выразили сомнение, что мобилизация спасет Украину от краха. Они отметили, что мобилизованные бойцы гибнут на фронте в первые же дни.

Ранее офицер спецназа ВСУ Денис Ярославский пожаловался на президента Украины. По мнению военного, Зеленский потерял связь с реальностью и не следит за ситуацией на линии боевого соприкосновения.