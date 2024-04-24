Зюганов назвал снос памятника Советской армии в Болгарии надругательством над исторической памятью | 360°

Мир 24 апреля 2024, 11:20 Зюганов назвал снос памятника Советской армии в Болгарии надругательством над исторической памятью

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Работы по демонтажу памятника Советской армии возобновились в центре Софии. Снос монумента является надругательством над исторической памятью, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с «Ридусом».

Демонтаж начали еще 12 декабря 2023 года, однако работы остановили решением Административного суда Софии. Сейчас его признали недействительным.

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Зюганов отметил, что те, кто сегодня издевается над светлой памятью, те предают болгарский народ и солдат, которые освобождали страну от османского ига. Это не только недопустимо, это просто омерзительно, добавил он.