Журова скептически отнеслась к обещаниям Белого дома прекратить обсуждение приема новых стран в НАТО

Заявление специального посланника президента США Кита Келлога о возможной остановке расширения НАТО в направлении границ России вызвало реакцию депутата Государственной думы РФ Светланы Журовой. Комментируя сообщение изданию «Ридус» , в котором Келлог объявил о намерении Вашингтона прекратить обсуждение приема Украины, Грузии и Молдавии в Альянс, Журова выразила скептическое отношение к обещаниям американской администрации.

Она отметила, что хотя российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могли достичь определенных договоренностей, стабильность таких обязательств ставится под сомнение. По мнению парламентария, соглашения, достигнутые при нынешней администрации, могут потерять силу при смене руководства США.

Кроме того, Журова напомнила, что позиция Белого дома по данному вопросу зависит от внутриполитических факторов и партийных предпочтений.