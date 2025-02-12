Журналистов Associated Press не пустили в Белый дом из-за Мексиканского залива

Корреспондентов Associated Press, чьи имена не называются, не пустили на мероприятия в Овальный кабинет Белого дома из-за политики информагентства по вопросу названия Мексиканского залива. Об этом сообщило само агентство.
Оно не признало указа президента США Дональда Трампа о переименовании залива в Американский и продолжает называть его Мексиканским. В Белом доме отказались комментировать произошедшее.
Ранее изменения внесли в карты Google. Теперь для жителей США залив называется Американским, Мексики — Мексиканским, а остальным пользователям предлагают оба варианта названий.
Переименование залива стало одним из первых указов Дональда Трампа после того, как он во второй раз вступил в должность президента. При этом он заявил, что сами жители Мексики пришли от его решения в восторг.
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