Журналистов Associated Press не пустили в Белый дом из-за Мексиканского залива

Корреспондентов Associated Press, чьи имена не называются, не пустили на мероприятия в Овальный кабинет Белого дома из-за политики информагентства по вопросу названия Мексиканского залива. Об этом сообщило само агентство .

Оно не признало указа президента США Дональда Трампа о переименовании залива в Американский и продолжает называть его Мексиканским. В Белом доме отказались комментировать произошедшее.

Ранее изменения внесли в карты Google. Теперь для жителей США залив называется Американским, Мексики — Мексиканским, а остальным пользователям предлагают оба варианта названий.

Переименование залива стало одним из первых указов Дональда Трампа после того, как он во второй раз вступил в должность президента. При этом он заявил, что сами жители Мексики пришли от его решения в восторг.