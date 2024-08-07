Журналистку на ОИ-2024 лишили аккредитации, потому что она толкнула спортсмена

Оргкомитет летних Олимпийских игр 2024 года лишил аккредитации журналистку из Швеции, потому что она врезалась в китайского игрока в настольный теннис Ван Чуциня, когда тот давал интервью. Об этом сообщило издание singtao.ca .

Видео с происшествием распространили в Сети. На кадрах видно, что, когда спортсмен перестал общаться с журналистами, взял инвентарь и начал уходить, в него врезалась женщина. Она не заметила игрока, потому что смотрела в камеру. Как отметили пользователи Сети, за столкновение она не извинилась.

После случившегося оргкомитет Игр решил отстранить журналистку.

Ранее румынский премьер Марчел Чолаку отказался от поездки на церемонию закрытия Олимпиады в Париже. Такое решение он принял в знак протеста из-за лишения гимнастки Аны-Марии Барбосы бронзовой медали в вольных упражнениях. По его словам, со спортсменкой обошлись абсолютно непорядочно.