Журналистку Бурцеву осудили на 6 лет

Суд в Эстонии приговорил Светлану Бурцеву, журналистку Baltnews, к шести годам лишения свободы за госизмену и нарушение санкционного режима. Об этом сообщило издание ERR .

Суд установил, что она умышленно нарушала санкционный режим на протяжении нескольких лет. Хотя опубликованных материалов было немного, само сотрудничество с российскими СМИ стало значимым аргументом в приговоре.

Наказание начнет отсчитываться с 28 февраля 2024 года, когда подозреваемого задержали. В течение 30 дней защита может подать апелляцию в Таллиннский окружной суд.

В августе 2024 года эстонская прокуратура обвинила Бурцеву в нарушении европейских санкций и государственной измене. С марта она под арестом.

Ранее адвокат Свен Силлар утверждал, что арест журналистки противоречит принципам свободы прессы и слова.