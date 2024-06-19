Журналистка упала в обморок на брифинге в Белом доме

Американская журналистка упала в обморок во время ежедневного брифинга для СМИ в Белом доме. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сошла с трибуны и подошла к потерявшей сознание журналистке. Женщину в привели в чувство, после чего брифинг продолжился.

Пресс-секретарь предположила, что журналистка почувствовала себя плохо из-за рекордной жары, установившейся в Вашингтоне.

В ближайшие дни США может ожидать еще более жаркая погода. В Национальной метеорологической службе предупредили, что страну накроет тепловой купол. Это означает, что плотные слои атмосферы будут удерживать нагретый воздух как будто под крышкой, и даже ночные часы не принесут прохлады. Тепловой купол «накроет» 260 миллионов человек, а температура под ним поднимется до +41 градуса. Эксперты посоветовали американцам в эти дни как можно реже выходить из дома.