Журналистка Реутова заявила, что ФБР давно ведет дело против Зеленского
Журналистка Полина Реутова в эфире радио Sputnik рассказала, что слухи о расследовании американских спецслужб против Владимира Зеленского вполне обоснованы.
Эксперт отметила, что США предоставляли Киеву гранты, а не кредиты, следовательно, имеют право контролировать использование выделенных средств.
По ее мнению, сотрудники ФБР уже собрали достаточно материалов для обвинения Зеленского в незаконном расходовании денег.
«ФБР руками их филиала под названием НАБУ давным-давно занимается Зеленским. У них есть все необходимые материалы для предъявления комплекса обвинений, в том числе в своей юрисдикции», — подчеркнула Реутова.