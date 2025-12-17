Журналистка Полина Реутова в эфире радио Sputnik рассказала, что слухи о расследовании американских спецслужб против Владимира Зеленского вполне обоснованы.

Эксперт отметила, что США предоставляли Киеву гранты, а не кредиты, следовательно, имеют право контролировать использование выделенных средств.

По ее мнению, сотрудники ФБР уже собрали достаточно материалов для обвинения Зеленского в незаконном расходовании денег.

«ФБР руками их филиала под названием НАБУ давным-давно занимается Зеленским. У них есть все необходимые материалы для предъявления комплекса обвинений, в том числе в своей юрисдикции», — подчеркнула Реутова.