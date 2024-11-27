Журналист Sputnik получил ранения из-за обстрела ЦАХАЛ в Ливане

Корреспондент Sputnik в Ливане Абделькадер Аль-Бай получил ранения ног в результате атаки ЦАХАЛ по Ливану. ЦАХАЛ ударил по территории соседней страны после объявления перемирия, сообщило РИА «Новости» .

По его данным, ливанские журналисты делали репортаж о выводе израильских военных с юга государства. Помимо корреспондента Sputnik, пострадали еще два представителя прессы — одного осколком ранило в ногу, другого — в лицо.

Режим прекращения огня начался 27 ноября в 04:00 по местному времени (05:00 по московскому).

Утром 26 ноября ЦАХАЛ задействовал авиацию и обстрелял центр и южный пригород Бейрута. В ответ на это ливанское движение «Хезболла» ударило беспилотниками по военным объектам в Тель-Авиве. Представители организации подтвердили, что БПЛА поразили все цели.