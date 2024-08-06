Журналист Штир назвал нереалистичной инициативу депутатов исключить Венгрию из Шенгенской зоны
Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с ИА НСН прокомментировал требование депутатов Европарламента приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне.
Ранее СМИ писали, что власти Венгрии решил ослабить визовые требования к гражданам восьми стран, включая Россию и Белоруссию.
По словам Штира, инициатива депутатов Европарламента звучит нереалистично.
«Если Венгрию исключить из Шенгенской зоны, то это усугубит прения внутри Евросоюза. Это для них контрпродуктивно», — сказал он.
Журналист добавил, что действия венгерских властей не представляют какой-либо опасности для Европы.