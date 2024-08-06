Журналист Штир назвал нереалистичной инициативу депутатов исключить Венгрию из Шенгенской зоны

Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с ИА НСН прокомментировал требование депутатов Европарламента приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне.

Ранее СМИ писали, что власти Венгрии решил ослабить визовые требования к гражданам восьми стран, включая Россию и Белоруссию.

По словам Штира, инициатива депутатов Европарламента звучит нереалистично.

«Если Венгрию исключить из Шенгенской зоны, то это усугубит прения внутри Евросоюза. Это для них контрпродуктивно», — сказал он.

Журналист добавил, что действия венгерских властей не представляют какой-либо опасности для Европы.

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