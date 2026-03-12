Венгрия и Словакия столкнутся с необходимостью поиска дорогих альтернатив российскому сырью, так как Европа потворствует шантажу со стороны Украины. Такое мнение высказал венгерский журналист и член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с ИА НСН .

По его словам, единственный путь поставок нефти в эти страны проходит через нефтепровод «Дружба», и если этот маршрут перестанет функционировать, альтернативы станут значительно дороже и рискованнее.

«Если спецоперация не завершится или не будет какого-то торга между Европой и Россией под давлением президента США Дональда Трампа, Венгрия и Словакия должны будут найти какую-то альтернативу», — отметил эксперт.

Он также выразил критику в адрес Евросоюза, отметив, что организация стала чрезмерно зависеть от Украины, что ограничивает ее способность влиять на ситуацию.