Международный журналист Тимур Шафир в своем выступлении на радиостанции «Говорит Москва» указал на характерные особенности восприятия роли главы государства в разных странах.

Отметив специфику российского подхода, где верховный правитель воспринимается почти священно, независимо от формальной процедуры избрания, Шафир сравнил это восприятие с ситуацией в США.

Относительно действующего президента США Дональда Трампа Шафир замечает, что американский лидер стремится подражать этому образу, подчеркивая свою персональную ответственность за принятие важных политических решений. Постоянные высказывания Трампа в стиле «я решился», «это мое личное убеждение» свидетельствуют о его желании выглядеть как фигура исторического масштаба, обладающая исключительным правом решать судьбу нации.