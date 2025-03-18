Журналист Рик Санчес назвал сотрудников RT патриотами и умными людьми

Американский журналист и ведущий RT Рик Санчес дал интервью своему коллеге Такеру Карлсону. Во время беседы он рассказал о трудовой деятельности сотрудников телеканала.

Санчес назвал работников RT самыми большими патриотами и умными людьми.

«На RT работают самые большие патриоты и умные люди», — заявил ведущий.

На той же встрече была затронута тема интереса России с точки зрения путешественников. Санчес признался, что ему не довелось посетить страну. В ответ Карлсон охарактеризовал Россию как замечательное для посещения место.