Журналист Рик Санчес назвал сотрудников RT патриотами и умными людьми

Американский журналист и ведущий RT Рик Санчес дал интервью своему коллеге Такеру Карлсону. Во время беседы он рассказал о трудовой деятельности сотрудников телеканала.
Санчес назвал работников RT самыми большими патриотами и умными людьми.
«На RT работают самые большие патриоты и умные люди», — заявил ведущий.
На той же встрече была затронута тема интереса России с точки зрения путешественников. Санчес признался, что ему не довелось посетить страну. В ответ Карлсон охарактеризовал Россию как замечательное для посещения место.
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