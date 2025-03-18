Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у ведущего RT Рика Санчеса. Во время беседы сотрудник телеканала перечислил основные черты русских.

По его словам, нацию определяют деловая активность, прагматичность и невероятная честность.

«Иногда, знаешь, даже честнее, чем мы. Они говорят то, что думают, и ты сразу понимаешь, чего они хотят. <…> Все русские разные — точно так же, как и американцы», — заявил Санчес.

Он также отметил, что с русскими действительно легко взаимодействовать благодаря их манере общения. К соответствующему выводу журналист пришел на основании опыта совместной работы.