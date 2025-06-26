Наличие ядерного оружия может позволить стране действовать без оглядки на США. Такое мнение высказал в беседе с радио Sputnik журналист Руслан Осташко.

По его мнению, страна, которая идет против Соединенных Штатов, должна иметь ядерное оружие, чтобы обезопасить себя и партнеров. Он привел в пример Россию, которая готова «вписываться».

Отсутствие ядерного оружия, как сообщил Осташко, приведет к тому, что будет «как в Ливии или Саудовской Аравии, о чем многие, как выяснилось, не знают».

В заключение собеседник радио добавил, что это единственный способ, позволяющий обезопасить себя от США.