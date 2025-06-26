Журналист Осташко заявил, что ядерное оружие может позволить той или иной стране действовать без оглядки на США
Наличие ядерного оружия может позволить стране действовать без оглядки на США. Такое мнение высказал в беседе с радио Sputnik журналист Руслан Осташко.
По его мнению, страна, которая идет против Соединенных Штатов, должна иметь ядерное оружие, чтобы обезопасить себя и партнеров. Он привел в пример Россию, которая готова «вписываться».
Отсутствие ядерного оружия, как сообщил Осташко, приведет к тому, что будет «как в Ливии или Саудовской Аравии, о чем многие, как выяснилось, не знают».
В заключение собеседник радио добавил, что это единственный способ, позволяющий обезопасить себя от США.