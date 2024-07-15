Журналист Олтман заявил, что в покушении на Трампа виноваты СМИ и разведывательный аппарат

Ведущий подкаста Conservative Daily, журналист Джо Олтман в беседе с RT заявил, что в покушении на Дональда Трампа виноваты американские СМИ, разведывательный аппарат и судебная система.

Именно все эти структуры, на взгляд Олтмана, подняли уровень ненависти к Трампу со стороны «ненормальных» людей.

«Мы называем их истеблишментом, но на самом деле это не что иное, как организованная преступность», — сказал он.

По словам бывшего преподавателя Нью-Йоркского университета Майкла Ректенвальда, демократы запрограммировали в США людей, чтобы те «сошли с ума» от всего того, что касается Трампа.

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