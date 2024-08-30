Журналист Ламеса: наемники из Латинской Америки попали в ВСУ из-за ложных обещаний о выгоде
Международный аналитик и журналист Кристиан Ламеса объяснил, почему наемники из Латинской Америки вступили в ряды ВСУ. Слова эксперта опубликовал сайт телеканала «Звезда».
Основной причиной он назвал ложные обещания об огромной выгоде. Многие не получили обещанные выплаты, а семьям погибших не предоставили компенсации, рассказал журналист.
По его мнению, свою роль сыграла и эффективная пропаганда США. Некоторые наемники считают себя призванными в «крестовый поход» Соединенных Штатов против РФ, добавил Ламеса.
Глава Одинцова проверил готовность нового парка в Супоневе
Мишустин сменил главу Федерального агентства железнодорожного транспорта
Прием заявок на грант Фонда развития промышленности Подмосковья начнется 4 сентября
«О нем просто давно не говорили». Зачем экс-игрок «Локомотива» призвал убивать курян
Лекцию о Бородинском сражении провели для школьников в Химках
Ассоциация «Ресурс» провела сессию об энергетике и циклической экономике на форуме БРИКС
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте