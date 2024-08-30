Международный аналитик и журналист Кристиан Ламеса объяснил, почему наемники из Латинской Америки вступили в ряды ВСУ. Слова эксперта опубликовал сайт телеканала « Звезда ».

Основной причиной он назвал ложные обещания об огромной выгоде. Многие не получили обещанные выплаты, а семьям погибших не предоставили компенсации, рассказал журналист.

По его мнению, свою роль сыграла и эффективная пропаганда США. Некоторые наемники считают себя призванными в «крестовый поход» Соединенных Штатов против РФ, добавил Ламеса.