Журналист Ковачич назвал очень бедным содержание саммита ЕС-Китай

Журналист-международник и эксперт по Китаю Леонид Ковачич оценил итоги саммита ЕС-Китай, который был сокращен до одного дня вместо запланированных двух по запросу китайской стороны. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Во время встречи МИД КНР подчеркнул, что российско-китайское сотрудничество не должно зависеть от третьих сторон, включая Евросоюз. Представители объединения заговорили о необходимости «перебалансировки» и «переломных моментов» в экономической сфере.

«По содержанию этот саммит был очень беден. Фон, на котором он проходил, крайне негативен», — заявил Ковачич.

По его словам, стороны обменялись взаимными претензиями, а ЕС обвинил государство в нарушении принципов свободной торговли и демпинге на мировом рынке. В ответ президент Китая Си Цзиньпин подчеркнул необходимость учета современных мировых тенденций, многополярности и развития навыков взаимного сосуществования, добавил аналитик.