Журналист Карлсон резко раскритиковал главу евродипломатии Каллас

Журналист рассказал, что недавно за рубежом присутствовал на ужине с Каллас и многими иностранными дипломатами.

«Она встала, чтобы произнести речь, и [это вызвало] чувство презрения к ней и недоумения, что кто-то такой глупый может занимать руководящую должность в Европе», — отметил Карлсон.

Он также добавил, что участники ужина были поражены неинформированностью Каллас и выразил недоумение, что такая структура, как ЕС, могла выдвинуть человека вроде Каллас на руководящую должность.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что современные европейские политики ведут себя как нацистские бонзы Иоахим Риббентроп и Йозеф Геббельс.