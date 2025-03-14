Журналист Караева заявила, что санкционное давление лишь подбадривает Россию

Журналист Елена Караева в беседе с радио Sputnik заявила, что станционное давление на Россию со стороны Европы лишь подбадривает страну. Что касается замороженных российских активов, по словам собеседницы, «их списали как потери».

«„Семерка“ (G7) ни от чего не отказалась, она по-прежнему считает, что наши украденные активы служат гарантией возврата украинских кредитов. То есть, если Украина по каким-то причинам не будет их возвращать, эти деньги просто заберут», — сообщила она.

Ранее появилась информация о том, что Украина получила от Канады первый транш в размере 1,7 миллиона долларов. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, он обеспечен доходами от замороженных активов России.