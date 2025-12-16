Независимый чилийско-российский журналист Олег Ясинский в интервью ИА НСН выразил мнение, что победа кандидата от ультраправой Республиканской партии Хосе Антонио Каста на выборах президента Чили приведет к негативным последствиям для страны.

По его словам, это приведет к сокращению государственных программ и отмене ограничений для иностранного бизнеса.

Ясинский подчеркнул, что Латинская Америка уже испытала негативные последствия правления ультраправых правительств, и привел в пример Аргентину. Он отметил, что традиционные политические силы не смогли правильно оценить изменения в мире, что позволило кандидату от ультраправых сил победить.

Таким образом, Ясинский выразил опасения, что правление Каста приведет к возврату Чили к худшим временам, когда страна находилась под властью диктаторского режима.