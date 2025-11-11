Журналист и телеведущий Александр Гурнов в эфире телеканала «Звезда» прокомментировал публикацию в газете The Times, в которой говорится о кризисе доверия к BBC. Он подчеркнул, что британская корпорация ранее считалась символом независимой и качественной журналистики, финансируемой налогоплательщиками.

Гурнов отметил, что на протяжении многих лет BBC считалось образцом общественной журналистики, но в последние годы доверие к корпорации было подорвано. Он сослался на мнения сотрудников BBC, которые получают многочисленные письма от зрителей, выражающих недовольство качеством и объективностью материалов.

Гурнов также вспомнил о неудачном опыте совместной работы с BBC, когда руководство британской компании настояло на полном редакционном контроле, отказавшись допустить в эфир любые материалы без предварительного утверждения.