Журналист Гершкович после колонии появился в футболке с надписью на русском

Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, который провел в колонии строгого режима в России почти два месяца, появился на публике в футболке с надписью на русском языке. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash .

«Урал молодость украл» — такую надпись заметили на футболке Гершковича.

Журналиста арестовали в марте 2023 года в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. В июле 2024-го его приговорили к 16 годам заключения, однако уже 1 августа Гершковича отпустили во время обмена заключенными между Россией, США и странами Европы.

Сейчас журналист снова находится на территории Соединенных Штатов. Помимо него, в августе прошлого года Россия также передала бывшего морского пехотинца американской армии Пола Уилана.