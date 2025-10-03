Журналист Джума заявил, что союз России и Ирана направлен на совместное противостояние давлению Запада

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана официально вступил в силу в четверг, 2 октября. Документ закрепляет стремление сторон расширить экономическое и военное сотрудничество. Об этом заявил журналист-международник Аббас Джума в разговоре с «Абзацем».