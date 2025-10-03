Журналист Джума заявил, что союз России и Ирана направлен на совместное противостояние давлению Запада
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана официально вступил в силу в четверг, 2 октября. Документ закрепляет стремление сторон расширить экономическое и военное сотрудничество. Об этом заявил журналист-международник Аббас Джума в разговоре с «Абзацем».
По словам специалиста, ожидается значительное усиление взаимовыгодных связей, несмотря на санкции Запада. Эксперт отметил, что обе стороны готовы противостоять внешним угрозам совместно, подчеркивая общую цель защиты национальных интересов и регионального порядка.
Сотрудничество охватывает борьбу с терроризмом, технологический обмен и защиту экологии. Таким образом, Москва и Тегеран формируют мощный альянс, способный изменить глобальные правила игры, подчеркнул Джума.