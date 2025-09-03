По словам эксперта, многие известные в России факты об этом событии удивили молодежь КНР. Такую реакцию Чесноков наблюдал во время проведения лекции в одном из вузов страны.

«В России в начале 90-х, в период перестроечной „демшизоидности“, парад Победы на Красной площади не проводился, а историческая память о войне принижалась», — отметил журналист.

Как пояснил специалист, ситуация отчасти сходна с теми изменениями, которые происходили в Китае при попытке интегрироваться в западную политическую структуру.