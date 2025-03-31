Журналист Бражников: возможный союз России и Илона Маска ускорит освоение Марса

Автор Ferra.ru Юрий Бражников подчеркнул наличие различных вариантов сотрудничества между Россией и Илоном Маском в области освоения космического пространства.
Журналист напомнил, что Россия за прошедшие годы накопила значительный опыт в сфере пилотируемых полетов, разработке ракетных технологий и организации длительных орбитальных миссий. С другой стороны, Илон Маск и его компания SpaceX достигли значительных успехов в создании многоразовых ракет и амбициозных планов по колонизации Марса.
По мнению эксперта, потенциальное партнерство способно принести выгоды обеим сторонам. Объединение российских достижений в космонавтике и ядерной энергетике с новаторским подходом SpaceX может значительно ускорить проекты по исследованию Марса и строительству новых космических станций.
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