Журналист из Ирландии Чей Боуз напомнил покидающему пост госсекретаря США Энтони Блинкену его утверждение насчет российско-украинских отношений. Напоминание он написал в соцсети Х .

Несколько лет назад Блинкен заявил, что США понимают особую историческую и культурную связь между Россией и Украиной, у которой нет причин разрываться.

«Но теперь, благодаря ему и его коррумпированному боссу с деменцией, миллион украинцев мертвы», — заявил журналист.

Ранее Блинкен высмеял идею избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии к Штатам. Он призвал не тратить много времени на обсуждение этого плана и отметил, что такого не случится. При этом будущий глава государства отмечал, что получение Гренландии — это «абсолютная необходимость» для США.