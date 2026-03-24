Сбежавший из Евросоюза и попавший под санкции французский журналист Адриан Боке заявил, что стал жертвой пыток после серии репортажей из Донбасса. Подробности он раскрыл в интервью РИА «Новости» .

Журналист пояснил, что снял около 40 репортажей, в которых доказал, что французское оружие применяется для убийства мирных жителей. После возвращения домой его арестовали.

«Меня посадили в тюрьму, пытали. Так пытали, что попал в больницу. Они сказали не распространять эту информацию. Меня спасло, что, когда вы находитесь в больнице, полицейский надзор прекращается. Поэтому я сбежал», — сообщил Боке.

Корреспондент является специалистом по баллистике, поэтому определить принадлежность снарядов для него не составило труда.

«Взял кусок, оставшийся от снаряда, и понял, что французский, по серийному номеру. Тогда погибли восемь гражданских. Макрон утверждал, что оружие передается для обороны, а не атаки», — добавил он.

В марте 2023 года стало известно, что Боке получил российский паспорт.