Журналист «Аль-Араби» Салаф заявил, что ближневосточный кризис может решить лишь создание палестинского государства
Создание палестинского государства — единственное возможное решение ближневосточного кризиса. Таким мнением поделился корреспондент катарского телеканала «Аль-Араби» Саад Халаф в разговоре с сайтом телеканала «Звезда».
«После геноцида в Газе, который все мы наблюдали два последних года, появилось понимание, что без создания палестинского государства вопрос не решить. Сейчас это лучший и единственный выход из ситуации на Ближнем Востоке», — отметил эксперт.
Специалист подчеркнул, что переговоры о перемирии и обмен пленными являются лишь первым этапом. Главную преграду на пути к устойчивому миру Халаф видит в действиях премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в постоянном препятствии переговорному процессу.