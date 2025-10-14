Журналист «Аль-Араби» Салаф заявил, что ближневосточный кризис может решить лишь создание палестинского государства

«После геноцида в Газе, который все мы наблюдали два последних года, появилось понимание, что без создания палестинского государства вопрос не решить. Сейчас это лучший и единственный выход из ситуации на Ближнем Востоке», — отметил эксперт.

Специалист подчеркнул, что переговоры о перемирии и обмен пленными являются лишь первым этапом. Главную преграду на пути к устойчивому миру Халаф видит в действиях премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в постоянном препятствии переговорному процессу.