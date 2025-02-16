Живут в элитных домах ФРГ и спонсируют ВСУ. Раскрыты подробности жизни внучек Горбачева

Shot: внучки Горбачева Ксения и Анастасия роскошно живут в ФРГ и спонсируют ВСУ

Внучки первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева Ксения и Анастасия осели в Германии, где проживают в элитных домах, продают водку с жовто-блакитной этикеткой под названием Zelensky и спонсируют ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, 45-летняя Ксения Горбачева и 37-летняя Анастасия Вирганская владеют элитным жильем в Германии. До отъезда за границу они долгое время жили в России, где окончили МГИМО и проживали в роскошном особняке на Рублевке и в 300-метровой квартире на улице Косыгина в столице.

Тогда они считались светскими львицами, а Анастасию даже называли самой завидной невестой страны. В Берлин они переехали в 2010-х годах.

Ксения занимается бизнесом. У нее магазин коллекционных вин ViniGrandi, основанный ее отчимом. После начала спецоперации она устроила распродажу водки под названием «Зеленский». Выручку перечислила на поддержку ВСУ.

Анастасия занимает должность директора двух структур отчима, связанных с грузоперевозками. Ее муж, Дмитрий Зангиев, играет в немецкой рок-группе Abanamat, которая недавно записала проукраинскую песню и собранные со слушателей деньги также направила на Украину.

Квартиру в Москве Горбачевы уже продали и приобрели замок Хубертуса за семь миллионов евро (более 664 миллионов рублей).

В декабре 2024 года генпрокуратура России инициировала проверку в отношении правнучки бывшего первого секретаря СССР ЦК КПСС Никиты Хрущева Нины на шпионаж.