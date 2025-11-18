Живущий в консульстве в Австралии россиянин Бойков пожаловался на условия

Известный под никнеймом Aussie Cossack россиянин Семен Бойков пожаловался на тюремные условия содержания в консульстве в Австралии. Об этом он сообщил телеканалу ABC .

Бойков рассказал, что фактически заперт в комнате, не может крестить сына в консульстве и передвигаться по зданию без сопровождения охраны.

«В этом здании я ни дня не чувствовал себя желанным гостем», — поделился он.

Мужчина выразил уверенность, что его планируют выгнать из консульства, но тут же предупредил, что здание дипломатической миссии живым не покинет.

Бойков находится в консульстве России с декабря 2022 года, когда его обвинили в нападении на пенсионера на акции в поддержку Украины. В сентябре 2023 года получил российское гражданство.

Ранее он заявлял, что Россия на Украине борется с нацизмом, ее армия сражается за справедливый миропорядок.