Живую женщину отправили в мешке для трупов на бальзамирование

В США женщину направили на бальзамирование, хотя она дышала

В США разразился скандал вокруг дома престарелых в штате Нью-Йорк, сотрудники которого отправили в мешке для трупов живую женщину на бальзамирование. Об этом сообщило издание The New York Post .

Семья 82-летней Джанет Бальдуччи подала в суд на Центр реабилитации и ухода за больными, обвинив учреждение в халатности и доведении их родственницы до гибели.

Сотрудники Центра ошибочно объявили пожилую женщину мертвой и отправили на бальзамирование. По словам адвоката семьи, работники похоронного бюро заметили, что она «все еще дышит и у нее был пульс».

«На самом деле нет оправдания тому, чтобы поместить живого человека в мешок для трупов и отправить его в учреждение для бальзамирования. Там не было никого, кто защищал бы ее как человека пожилого возраста», — добавил адвокат.

Женщину экстренно госпитализировали, но в больнице она умерла. Разгневанные сыновья Джанет подали иск на дом престарелых в Верховный суд округа Саффолк.

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